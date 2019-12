Nach Herzerkrankung braucht Tim Spezial-Therapie

Sechs Tage im Koma

„Tim ist in Linz operiert worden und dann sechs Tage lang im Koma gelegen“, erzählt Mama Jessica. Seit damals ist ihr Bub leider immer wieder krank - sein Immunsystem ist äußerst labil - und er leidet an massiven Schlafstörungen, die ihn beinahe jede Nacht aufschrecken und 30 Minuten durchschreien lassen. „Die Ärzte sagen, dass er jetzt als Folge der Erkrankung einen ,Nachtschock‘ hat, helfen konnten sie bisher aber nicht“, so die 28-Jährige.