„Ich wusste, ich muss ihn glücklich machen“

Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre hat in einem BBC-Interview einmal mehr schwere Vorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew erhoben. Ihre diesmal detaillierteren Schilderungen dürften den 59-Jährigen erneut in Erklärungsnot bringen. Die Frau behauptet, sie sei in den Jahren 2001 und 2002 dreimal zum Sex mit Andrew gezwungen worden, zweimal davon als 17-Jährige. Der Prinz, der als Lieblingssohn von Königin Elizabeth II. gilt, streitet das jedoch ab. Er könne sich an kein Treffen mit Giuffre, die früher Roberts hieß, erinnern und er habe „absolut und kategorisch keinen Sex“ mit ihr gehabt.