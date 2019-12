Begeisterter Empfang für Rooney bei Trainer-Debüt

Derby County hatte im Sommer nur knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst, als der Club im Play-off-Finale mit 1:2 gegen Aston Villa verlor. Derzeit stehen die „Rams“ in der Championship auf dem 14. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Platz sechs, der zur Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs berechtigt, beträgt sechs Punkte.