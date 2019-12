Rapid kommt: LASK-Gipfel der Emotionalität!

„Ich hab’ noch keinen Tag bei Rapid bereut!“

Dort ein Großklub, der sowohl in den letzten drei direkten Liga-Duellen als auch in puncto Punkteausbeute verglichen mit dem LASK eher klein aussieht. Da einer, der am Weg ist, ein großer Verein zu werden und auch Rapids Sonderstatus in der Liga bekämpft, für mehr Miteinander eintritt und Grün-Weiß immer wieder für den Umgang mit Problem-Fans kritisiert. Weshalb der Rapid-Anhang LASK-Boss Siegmund Gruber so liebt wie jener des LASK Max Ullmann. Der heute erstmals als Gegner kommt und zuvor noch Öl ins Feuer goss. Mit dem rein sportlich nicht nachvollziehbaren Satz: „Ich hab’ noch keinen Tag bei Rapid bereut!“