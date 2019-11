Jetzt belastet frühere Sekretärin den Ex-FPÖ-Chef

„Clash of Clans“ mit FPÖ-Kreditkarte gezockt

Ein weiterer, fast schon komisch anmutender Nebenaspekt der Causa ist der Vorwurf, Strache habe die Parteikreditkarte für das App-Game „Clash of Clans“ verwendet. Strache sagte dazu in einer zehnseitigen Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft Wien, es habe sich dabei um ein Versehen gehandelt, berichtet der „Kurier“. Als die gegenständlichen In-App-Käufe auf der Kreditkarte erschienen sind, wurde Strache seitens der FPÖ damit konfrontiert. „Er teilte der Partei mit, dass es sich hierbei um einen versehentlichen In-App-Kauf handelte und beglich den offenen Betrag umgehend“, hieß es in der Stellungnahme.