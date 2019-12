Mehrheit für generelles Bettelverbot in Städten

Die Mehrheit der Österreicher spricht sich für ein generelles Bettelverbot in Städten aus. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Nachrichtenmagazins „profil“. Die Stadt Wien will indes die Gangart im Umgang mit der organisierten Bettelei verschärfen, kündigte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an.