Der Leisetreter und der Schachspieler

„Ich habe mich zwar einlesen müssen, aber jetzt bin sehr begeistert von Schach. Kein Match ist wie das andere“, schwärmt Mayer vom königlichen Spiel. „Gehirntraining ist es zudem. Und die Fähigkeit, umdenken zu können, ist auch im Sport sehr nützlich“, sagt er. Selbst wie er in der kommenden Saison die Konkurrenz mattsetzen kann, hat der Kärntner schon im Kopf: „Auf mich selbst konzentrieren, die Gegner Gegner sein lassen“, lacht „Mothl“. Er will sein Level heben - und die Gold-Sammlung mit Kristall anreichern. Den ersten Zug setzt der Schachspieler heute in Lake Louise.