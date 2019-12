Noch mehr Kürzungen kommen 2020 bei Behinderten

Antrag auf Kürzung selber stellen?

Den entsprechenden Schreiben an die Angehörigen lagen vorausgefüllte „Anträge auf Änderung des Leistungsumfangs“ bei. Die Familien sollten die Sparmaßnahme also selbst beantragen bzw. sehen sie den Sparkurs „auf unserem Rücken ausgetragen“.„Ich unterschreib’ das nicht“, sagt etwa Sylvia Reichl, Mutter eines 27-jährigen behinderten Sohns. Protest sei erfolglos gewesen: „Egal, was ich will, es ist beschlossen, hat man mir gesagt.“ Die Alleinerziehende stellt das vor neue Probleme - so wie andere Eltern auch, die sich an uns wendeten.