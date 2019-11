Drei Tote bei Messerattacke an der London Bridge

In den sozialen Medien verbreiteten sich zahlreiche Bilder und Videos, die einerseits panische Menschen zeigen und andererseits den Einsatz schwer bewaffneter Polizeieinheiten dokumentieren. So sieht man in einem Video, wie mehrere Polizeibeamte um einen am Boden liegenden Mann herumstehen - mit ihren Dienstwaffen im Anschlag. Es handelt sich um den getöteten Verdächtigen.