US-Extremkletterer stürzt 300 Meter in den Tod

Der bekannte US-Extremkletterer Brad Gobright ist in Mexiko tödlich verunglückt. Der 31-Jährige sei am Mittwoch gemeinsam mit seinem US-Kollegen Aidan Jacobson auf einer Klettertour im nördlichen Bundesstaat Nuevo León gewesen, als er beim Abseilen 300 Meter in die Tiefe gestürzt sei, teilte der Zivilschutz des Bundesstaats am Donnerstag mit.