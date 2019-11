Geldprobleme führten zu tödlichem Streit in Wien

Sohn (17) wandte sich an Jugendhilfe

Wie berichtet, war der mutmaßliche Täter seit Februar 2019 in Wien gemeldet, die Familie hatte nach Informationen der „Krone“ zuvor in Kärnten gelebt. Dort hatte es bereits Polizeieinsätze gegeben, in Wien sei der Mann bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten, hieß es. Den Behörden war die Familie allerdings bekannt. So hatte sich der 17 Jahre alte Sohn des Paares in der Vergangenheit bereits an die Jugendhilfe gewandt.