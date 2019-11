Letztes ÖSV-Ticket für Weltcup-Auftakt vergeben

Österreichs Herren-Sextett zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund (SWE) ist seit Donnerstag komplett. Harald Lemmerer sicherte sich den letzten Spot mit Rang zwei beim IBU-Cup in Sjusjöen (NOR). Der 27-jährige Steirer musste sich im 10-km-Sprint nur dem Deutschen Lucas Fratzscher geschlagen geben (+5,7 sec.)-