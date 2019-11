FPÖ: Entscheidung über Strache-Ausschluss vertagt

Die Entscheidung, ob Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus seiner Partei ausgeschlossen wird oder nicht, fällt nicht mehr am Mittwoch, hieß es am Abend aus Parteikreisen. Das Wiener Landesparteigericht braucht dem Vernehmen nach noch länger, weil man Zeugen befragen will. Möglicherweise soll auch Strache selbst vor dem Gremium aussagen - dieser gab bekannt, er sei dazu „selbstverständlich“ bereit. Zuvor waren die FP-Landesparteichefs aus Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg und Kärnten der Parteispitze beigesprungen und hatten ihrerseits dezidiert den Rauswurf Straches gefordert.