„Buch nicht geschrieben, um SPÖ-Chef zu werden“

Der Medienmanager Gerhard Zeiler hat am Montag sein neues Buch „Leidenschaftlich Rot“ präsentiert. In diesen „ganz persönlichen“ Ansichten zur Sozialdemokratie im Allgemeinen und SPÖ im Speziellen gibt er den Roten Ideen mit auf den Weg, wie man in der Partei wieder zurück zu den Menschen finden könne. Für den Fall eines Rücktritts von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner lehnte er eine Übernahme des SPÖ-Vorsitzes klar ab. Er habe das Buch nicht geschrieben, um sich für die SPÖ-Führung zu empfehlen. Rendi-Wagners Reaktion darauf sehen Sie im Video oben.