Pioniere haben den Mirnockfels gezähmt

Knapp zwei Wochen nach der Adriatief-Serie entspannt sich die Lage in Kärnten. Am Wochenende gelang es Feuerwehrleuten und Helfern, mehrere Gefahrenstellen zu entschärfen. In Feld am See haben Heerespioniere den Mirnockfels gezähmt, der auf Häuser zu stürzen drohte.