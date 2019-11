Mit Zubehör schlagen Linzer neue Töne an

IOMI - hinter den vier Buchstaben verbindet sich kein Land im Norden Europas, auch wenn einem rasch das Wort „Suomi“ in den Kopf kommt, wie die Finnen ihr Heimatland bezeichnen. Stattdessen hat IOMI durch und durch oberösterreichische Wurzeln. Die Marke gehört nämlich zum Linzer Handy-Hersteller Emporia und steht für Smartphone-Zubehör im Premiumsegment. „Wir sind seit gut einem Jahr am Markt“, verrät Emporia-Vertriebschefin Karin Schaumberger, die gemeinsam mit Produktmanager Martin Koits an der Erweiterung des Sortiments arbeitet.