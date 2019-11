Kärntens uniformierte alpine Spezialeinheit

„Egal, ob Unfallerhebung oder Suchaktion, wenn in den Bergen etwas passiert, dann sind wir gefordert!“, so Sepp Bierbaumer von der Alpinpolizei Kärnten. Als erfahrener Polizei-Bergführer weiß er, worauf es in solchen Situationen ankommt. Mehrere Kurse in Fels und Schnee mussten die Polizisten Nicolas Graf von der Inspektion Eberndorf, Florian Granitzer (PI Feistritz/Drau) und Markus Kerschbaumer (PI St. Veit) bereits meistern, um überhaupt erst zur Abschlussprüfung antreten zu können. „Wir bilden Profis aus“, fügt Sepp hinzu. Polizei-Hochalpinisten können die Führungsarbeit übernehmen und wissen, worauf es im Ernstfall im alpinen Gelände ankommt.