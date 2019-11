Landesparteisekretär twittert, was sie „in Wahrheit gesagt hat“

Für FPÖ-Landesparteisekretär Michael Stumpf ist auch klar, warum: Unter dem Hashtag „Servicetweet“ dementierte er, dass die Aussage Stenzels so gelautet habe. Stenzel habe in Wahrheit gesagt: „Ich kenne genug Hoteliers, die sehr froh sind - ich sage es despektierlich, obwohl ich es nicht so meine -, einen ,Haus-Afghanen‘ einzustellen, weil er einen eben billiger kommt und mindere Tätigkeiten macht.“ Sie kritisiere „hier die Österreicher, die eine Migration ausnützen“, was sie „sehr bedauere“.