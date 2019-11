Normalgewicht - und trotzdem magersüchtig!

Üblicherweise werden nur stark Untergewichtige als magersüchtig bezeichnet. Doch es gibt auch die atypische Anorexie, wenn jemand massiv abnimmt, aber zunächst noch nicht untergewichtig ist. Ein Team um die Kinderärztin Dr. Andrea Garber von der University of California in San Francisco hat laut „spektrum.de“ mehr als 100 Patienten zwischen 12 und 24 Jahren untersucht - sowohl mit herkömmlicher Diagnose als auch mit atypischer Anorexie. Letztere hatten vor Beginn der Essstörung ein höheres Ausgangsgewicht, verloren aber ebenso viele Kilos wie die sehr Dünnen - im Schnitt 15 Kilo in eineinhalb Jahren.