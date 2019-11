CL-Finalist Tottenham feuert Trainer Pochettino!

Pochettino war in der Vergangenheit immer wieder mit namhaften Klubs in Verbindung gebracht worden, darunter auch mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid. Auch bei Bayern München war der Name nach der Trennung von Niko Kovac in den Medien gefallen. Mindestens bis Weihnachten wird Hansi Flick den deutschen Meister als Interimscoach betreuen.