Alpinsportler stürzte sieben Meter in den Tod

Ein 53-Jähriger aus Hof bei Salzburg kletterte am 18. November 2019 alleine im Klettergarten „Ewige Wand“ in Bad Goisern. Dabei wollte er die Route „Rechte Funsn“ im Sektor „Dryland“ mit der Schwierigkeit 8a einrichten, um danach an einer Klemme gesichert diese alleine zu klettern.