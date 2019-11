Dienstverhinderung: Das gilt es zu beachten

Die außergewöhnlich heftigen Niederschläge in Form von Schnee und Regen der letzten Tage bringen nicht nur die zahlreichen Einsatzkräfte an ihre Grenzen, sondern auch Berufstätige in die Bredouille. Drohen mir arbeitsrechtliche Konsequenzen, wenn ich nicht pünktlich oder vielleicht sogar gar nicht in die Arbeit kommen kann? „Nein“, beruhigte ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.