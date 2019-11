Thiem: „Nur das Ende war leider nicht schön“

Hollywood-Thriller zerstört Bubentraum

... doch ein 21-jähriger Senkrechtstarter zerstörte in einem Hollywood-Thriller den Bubentraum des Lichtenwörthers. Der Grieche Stefanos Tsitsipas besiegte Thiem 6:7, 6:2, 7:6, krönte sich bei seiner ersten Masters-Teilnahme zum Weltmeister. Nach dem Matchball starrte Dominic ins Leere, gratulierte traurig dem Gegner. „Es war so knapp! Ein unpackbares Finale. Du hast dir diesen Titel verdient“, stöhnte Thiem, „nur ganz wenige Punkte haben entschieden. Wir werden uns in der Zukunft definitiv noch in einigen Endspielen wieder sehen.“