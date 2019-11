Trumps Kenntnisse über die Ukraine: Schöne Frauen

Trump ist stolz auf seine Miss-Universe-Vergangenheit

Auch bei einem Treffen mit Selenskyj Ende September am Rande der UNO-Generalversammlung in New York - als die Ukraine-Affäre bereits publik war - hatte Trump den Schönheitswettbewerb als Beleg für seine Kenntnis der Ukraine bemüht. Er kenne viele Leute in der Ukraine, sagte Trump da und verwies auf seine Miss-Universe-Vergangenheit. „Und wir hatten eine Gewinnerin aus der Ukraine (...), wir haben das Land in vielerlei Hinsicht kennengelernt.“