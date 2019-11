Fußgängerin in Linz von Straßenbahn überrollt: Tot

Frontal erfasst und 20 Meter weit mitgeschleift

Just in diesem Moment näherte sich eine Straßenbahn, der Fahrer - ein 40-Jähriger - machte noch mit akkustischen Signalen auf sich aufmerksam und leitetet eine Notbremsung ein, doch die 43-Jährige reagierte darauf nicht. Augenblicke später wurde die Fußgängerin von der Garnitur frontal erfasst, zu Boden geschleudert, überrollt und in der Folge noch etwa 20 Meter weit mitgeschleift.