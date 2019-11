Besitzerin in ihrem Geschäft brutal überfallen

Drei maskierte Räuber wollten, auch unter Anwendung von körperlicher Gewalt, am Donnerstag eine 53-Jährige in ihrem eigenen Geschäft im oberösterreichischen Braunau am Inn überfallen. Den Tätern gelang es mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung zu flüchten, die Polizei bittet um Hinweise. Die Geschäftsführerin musste zur Behandlung ins Krankenhaus Braunau.