463 GB Daten geklaut, Administratoren ausgesperrt

BKA und BVT ermitteln

Laut Peschorn laufen die Ermittlungen noch und werden vom Bundeskriminalamt geführt. Der Ermittlungsgruppe gehören aber auch technische Experten des zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen geratenen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung an. Hinweise darauf, dass es sich um einen Angriff eines ausländischen Geheimdiensts handelt, gibt es bis jetzt keine. Auch nicht, dass andere Parteien in vergleichbarem Ausmaß gehackt wurden bzw. dies versucht wurde, wie es in den Beantwortungen heißt.