Dompfarrer Faber zeigt Flüchtlingen Stephansdom

„Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich, dass ich Menschen, die bei uns Heimat finden, etwas von dem zeigen darf, was Wien ausmacht und was wir alle am Stephansdom lieben“, so Toni Faber. Egal ob Begräbnis mit hochprominenter Gästeschaft, wie jenes von Niki Lauda, Kindergartenfeste oder Führungen mit Menschen anderer Religionen, der Dompfarrer erfreut sich an der Vielfalt in seinem Leben.