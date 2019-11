Jedes siebente Paar hat unerfüllten Babywunsch

Zuviel Stress und Druck, unerkannte Krankheiten oder einfach den Kinderwunsch zu lange nach hinten verschoben. In Oberösterreich ist jedes siebenten Paar ungewollt ohne Baby. Tendenz steigend, da das durchschnittliche Gebäralter bei über 30 Jahren liegt. Am Donnerstag, 14. November, gibt’s an der Linzer Uniklinik gratis Infos für Betroffene.