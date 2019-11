Verdächtiger 4 Monate nach Messerattacke gefasst

Der 21-Jährige hatte am 12. Juli am Reumannplatz telefoniert, dabei kam es laut Zeugen zu einem Streit. Wenig später tauchten sechs Männer auf und es kam zur lautstarken Auseinandersetzung mit dem 21-Jährigen. Dabei zückte einer der Angreifer ein Messer und rammte es dem Mann in den Rücken. Das Opfer sackte lebensgefährlich verletzt zusammen, die Männer ergriffen daraufhin die Flucht.