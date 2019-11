Schöpf sagt für ÖFB-Team ab - Ranftl ersetzt ihn!

Verletzungssorgen beim ÖFB-Team: Mittelfeld-Allrounder Alessandro Schöpf muss für das EM-Quali-Doppel gegen Nordmazedonien und Lettland w.o. geben! Der Schalke-04-Legionär zog sich am Samstag im deutschen Liga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird bis zu den Länderspielen am 16. November im Wiener Happel-Stadion und am 19. November in Lettland nicht mehr rechtzeitig fit.