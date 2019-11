Mobilmachung per SMS und Jets in Dauerbereitschaft

Die Schweizer Armee will sich mit einem neuen Bereitschaftssystem vom Image einer Truppe mit „Bürozeit-Einsatzbereitschaft“ verabschieden. So werden etwa ab dem kommenden Jahr zwei bewaffnete Kampfjets der Luftwaffe rund um die Uhr in ständiger Alarmbereitschaft sein. Und ab 2022 wird man Soldaten mittels SMS auf deren Handys mobilisieren können.