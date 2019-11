Ski-Ass Goggia erneut in Autounfall verwickelt

Die Skirennläuferin Sofia Goggia war am Donnerstagvormittag in einen Auffahrunfall auf der Autobahn zwischen Turin und Triest verwickelt. Zum Glück blieb die Italienerin dabei unverletzt. Sie konnte nur wenige Stunden später in Mailand einer Veranstaltung beiwohnen. Dies berichtete die italienische "Gazzetta dello Sport".