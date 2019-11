Bereits 10.000 Anrufe bei der neuen Hotline 1450!

Vor zweieinhalb Jahren ist die telefonische Gesundheitsberatung 1450 in drei Bundesländern gestartet worden, seit 6 Monaten gibt es sie, hier betrieben vom Roten Kreuz, auch in Oberösterreich. SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder wollte am Donnerstag im Landtag von Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander – mit zweifelndem Unterton – wissen, ob sich bereits eine Entlastung der Spitalsambulanzen feststellen lasse. Patientenanwalt Michael Wall konnte diese, wie von uns berichtet, ja noch nicht erkennen.