Diese Promis fielen beim „Vienna Award 2019“ auf!

Eine glamouröse Fashion Show und noch glamourösere Promis: Mit dem Motto „Fight the Grey“ haben die „Vienna Awards for Fashion und Lifestyle 2019“ ein Thema erschaffen, das geradezu auffordert, aus der Norm auszubrechen. Und das taten die Gäste natürlich. Zwar konnte „Victoria´s Secret“-Engel Nadine Leopold - danke, Lufthansa-Streik - ihren Preis als „Model of the Year“ nicht entgegen nehmen und auch Designerin Marina Hörmannseder ließ sich als Laudatorin unerwartet entschuldigen, doch der Stimmung im Weltmuseum Wien tat das keinen Abbruch. Michael Michalsky, Sonya Kraus, Cathy Hummels und viele mehr feierten Österreichs Modeszene fulminant.