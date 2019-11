Wird unser Gehirn während des Schlafs „gewaschen“?

Dass unser Gehirn im Tiefschlaf an der Gedächtnisbildung arbeitet und Erlerntes vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis umstrukturiert, ist schon länger bekannt. US-Forscher, die mittels Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht haben, was beim Schlafen im Gehirn passiert, haben jetzt einen bis dato unbekannten Mechanismus entdeckt, der beim Einschlafen in Gang gesetzt wird.