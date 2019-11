Aus für „True Chicken“ und „Sam’s Steakhouse“

Nein, der Name ist bei „True Tschickn“, pardon, „True Chicken“, nicht Programm. Das Restaurant in der PlusCity in Pasching hat nicht wie andere wegen des neuen Rauchergesetzes zugesperrt. „Der Aufwand hat einfach nicht den gewünschten Erfolg gebracht“, erklärt Alexander Platzl die Schließung seines Lokals. „True Chicken“-Fans müssen aber nicht traurig sein, die beliebten Hendlteile gibt’s weiterhin in der Zustellung. Platzl verfolgt für die Räumlichkeiten aber eine völlig neue Idee: „Auch wenn’s ambitioniert ist, bereits in drei Wochen wollen wir wieder aufsperren!“