Caps-Pleite! Klare Siege für Bullen, KAC und Linz

Partie Innerhalb von sechs Minuten gedreht

Die Gastgeber gerieten durch einen Treffer von Riley Holzapfel (3./PP) früh in Rückstand, drehten innerhalb von sechs Minuten durch Rick Schofield (15.), der auch für Josh Roach (16./PP) und Stefan Gaffal (20, ganz oben im Bild.. assistierte, aber die Partie. Den Zwei-Tore-Vorsprung gaben die Black Wings nicht mehr her, womit eine Serie riss: Die vergangenen vier Kräftemessen der beiden Teams in Linz waren jeweils erst in der Verlängerung entschieden worden.