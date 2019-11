„Marvel‘s Avengers“: Einblick ins Superhelden-Game

Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics („Tomb Raider“) haben einen neuen Trailer zu ihrem am 15. Mai für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinenden Superhelden-Adventure „Marvel’s Avengers“ veröffentlicht. Er gibt unter anderem Einblick in Gameplay, Story, Missionen und die Möglichkeiten der Charakteranpassung.