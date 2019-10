Napoli und Atalanta Bergamo trennen sich 2:2

Red Bull Salzburgs Champions-League-Gegner SSC Napoli hat es am Mittwoch in der Serie A durch ein 2:2 (1:1) gegen Atalanta Bergamo verabsäumt, mit den drittplatzierten Lombarden gleichzuziehen. Neapel ging vor heimischer Kulisse durch Nikola Maksimovic (16.) und Arkadiusz Milik (71.) zweimal in Führung. Remo Freuler (41.) und Josip Ilicic (88.) gelang aber jeweils der Ausgleich.