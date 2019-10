Transplantations-Wirbel: Patienten demonstrierten

Rund 25 Transplantationspatienten haben sich am Mittwoch im Rahmen einer Demonstration am Wiener Stephansplatz solidarisch mit dem AKH gezeigt. Das Lungentransplantationszentrum von MedUni Wien/AKH steht derzeit bekanntlich wegen angeblicher Bevorzugungen von Privatpatienten und wegen eines unübersichtlichen Systems ziemlich in der Kritik. „Wir lassen uns das österreichische Transplantationswesen nicht kaputtmachen. Wir wollen ein Zeichen setzen - ein Zeichen unseres Vertrauens in das System und in unsere Ärzte!“, sagte Thomas Tost, selbst Transplantationspatient und Vorsitzender des Österreichischen Verbandes der Herz- und Lungentransplantierten.