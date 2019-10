Alkolenker kam von Straße ab und durchstieß Zaun

Ein 22-Jähriger aus Edlbach lenkte am 27. Oktober um 2.35 Uhr seinen Pkw auf der Kremstal-Landesstraße im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems in Richtung Ansfelden. Auf Höhe des Straßenkilometers 18,900 kam er in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr dabei einen Straßenleitpflock und rutschte über eine Böschung in den Straßengraben. Dort setzte er seine Fahrt fort, durchstieß dabei den Zaun eines Firmengeländes und durchfuhr dieses auf einer Länge von etwa 30 Metern.