39 Leichen im Kühllaster: Zwei weitere Festnahmen

Die irische Firma Global Trailer Rentals, der der Lkw gehört, gab an, das Fahrzeug am 15. Oktober ausgeliehen zu haben. Sie habe kein Wissen darüber gehabt, zu welchem Zweck das Fahrzeug verwendet werde. Der fragliche Anhänger kam am Dienstag um 14.49 Uhr in Zeebrugge an der belgischen Küste an und verließ den Hafen noch am gleichen Nachmittag. Der Vorsitzende des Ortes ging aber davon aus, dass die durchwegs chinesischen Opfer schon früher in das Fahrzeug gestiegen sind. „Wir haben ein Sicherheitssystem mit Sicherheitsmitarbeitern, wir haben überall Kameras und wir haben Polizisten in den Straßen von Zeebrugge“, sagte Dirk de Fau.