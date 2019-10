Für PSV-Trainer Mark van Bommel ist LASK Favorit

Eindhovens Schwäche?

„Sie sind offensiv extrem gefährlich“, sagt zwar etwa James Holland. „aber eben auch jung“, fügt Peter Michorl kryptisch die dem holländischen Vizemeister angeblich mangelnde Routine in der Defensive an. Die aber auch LASK-Trainer Valérien Ismaël entdeckt haben will: „Sie haben immer wieder kurze Phasen mit Problemen in der Abwehr!“ „Nützen wir die, können wie zu vielen Chancen kommen“, hofft Michorl.