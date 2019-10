Wenn die Hochzeit zum Familiendrama wird

Da lässt eine wohlhabende New Yorker Geschäftsfrau, Theresa (Julianne Moore), die Leiterin eines Waisenhauses aus Kalkutta einfliegen, um mit ihr über finanzielle Unterstützung von deren Arbeit zu sprechen. Die so Bestellte - Isabelle (Michelle Williams) - ist irritiert, als sie vor Ort feststellen muss, dass die großzügige Unternehmerin mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit ihrer Tochter steckt - und kaum Zeit für sie hat. Dass auch Isabelle zu den Hochzeitsgästen zählt, wird für Letztere dramatisch lebensverändernd sein ...