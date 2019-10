Kein neuer Vertrag für unseren NBA-Star Pöltl

Jakob Pöltl startet ohne vorzeitige Vertragsverlängerung bei den San Antonio Spurs in der Nacht auf Donnerstag mit den Texanern in die neue NBA-Saison. Bis zum Fristende am Montag gab es keine Einigung. „Ich hätte schon gerne vorzeitig verlängert, aber es gab verschiedene Vorstellungen“, sagte der Basketball-Profi, dessen Vertrag im Sommer 2020 ausläuft, in einer Aussendung.