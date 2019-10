K.o. in der 5. Runde: Voraberger verliert WM-Kampf

Profi-Boxerin Eva Voraberger hat den Kampf um den WBC-Weltmeister-Titel im Bantamgewicht (bis 53,5 kg) am Samstag in Bregenz verloren. Die Steirerin ging im Duell mit der Argentinierin Vanesa Taborda im Festspielhaus in der Schlussphase der fünften Runde k.o. und war danach einige Minuten sichtlich benommen. Für die 29-Jährige war es die 7. Niederlage im 32. WM-Kampf ihrer Karriere.