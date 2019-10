917 Beamte in Sonderurlaub: „Teuer und unfair“

2018 bekamen 910 Beamte und Vertragsbedienstete bis zu einem Monat Sonderurlaub für Sitzungen, Flugblattverteilen & Co. Weitere sieben blieben sogar länger als einen Monat ihrem Arbeitsplatz fern. Insgesamt also 917. Das ist – obwohl kein Wahljahr – ein drastischer Anstieg zu 2017 (mit 579 Freistellungen) und 2016 (615). In Summe ergeben sich für 2018 fast 7000 voll vergütete freie Tage. Bezahlt vom Steuerzahler.