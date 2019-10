Gewerkschafter klagt Verteidigungsminister

Starlinger hatte Zweifel an Qualifikationen der Generäle

Warum das alles? Starlinger hatte Anfang Oktober drei Generäle, die von seinem Vorgänger Mario Kunasek (FPÖ) bestellt worden waren, abberufen - und in der Vorwoche in seiner Rede im Bundesrat zur Causa Stellung bezogen. Nicht rechtskonform sei die Bestellung laut Starlinger gewesen. Seinen Angaben zufolge stehe auch der Verdacht des Amtsmissbrauchs im Raum. Außerdem hatte Starlinger Zweifel an der Qualifikation der von Kunasek eingesetzten Generäle angemeldet.