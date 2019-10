Game City: Beim Spielen kommen d‘Leut zusammen!

Es wird für jeden etwas geboten

Auf der Game City kommt all das zusammen: Ein Kinderbereich zeigt pädagogisch sinnvolle Games für die Kleinsten, in den ehrwürdigen Rathaushallen locken Spiele aus allen Genres Gamer jeden Alters: Die Neuauflage von „Age of Empires 2“ spricht Strategen an, mit Nintendos „Ring Fit Adventure“ ist ein witziges Fitness-Game am Start, dazwischen locken verschiedenste Shooter, Jump’n’Runs, Rennspiele - und natürlich die Hardware, auf der man all das genießt. Mit der Fachtagung FROG, bei der sich Entwickler und Forscher austauschen und über Trends in der Spielebranche debattieren, hat die Messe auch einen wissenschaftlichen Aspekt. eSports ist auch ein großes Thema - mit Turnieren in „Fortnite“ oder „Rainbow Six: Siege“.